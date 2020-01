Windows 10, arriva la build 19541: novità per il Task Manager

Terminate le festività natalizie, è tornato attivo anche il programma Windows Insider di Microsoft. Il colosso di Redmond ha messo a disposizione degli iscritti la una nuova build di Windows 10 nel Fast Ring, che introduce delle novità interessanti che però dovrebbe vedere solo prossimamente.

Microsoft, nel changelog ufficiale osserva che è stata aggiornata l'icona dell'area di notifica quando un'applicazione utilizza i servizi di localizzazione.

L'aggiornamento più interessante però riguarda il Task Manager, a cui è stata aggiunta una nuova colonna che mostra l'architettura di ogni processo (x86, x64, ecc..). Per accedere a questa novità basta semplicemente cliccare col tasto destro sull'intestazione delle colonne e selezionare "Architettura" dall'elenco. Il risultato sarà quello che vi mostriamo nello screenshot pubblicato in calce.

La società di Satya Nadella nel changelog ha anche osservato di aver ripristinato nell'applicazione Cortana il Timer e le Bing Instant Answer, per cui alcuni Insider avevano segnalato malfunzionamenti da qualche giorni. Nelle prossime ore dovrebbero tornare anche le battute ed altri tipi d'interazioni con l'IA.

Il colosso di Redmond dovrebbe rilasciare nei prossimi mesi il primo major update del 2020, il Windows 10 20H1 per cui è stato completato lo sviluppo e starebbe in fase di test in vista del lancio che, secondo alcuni, dovrebbe avvenire il prossimo Maggio.