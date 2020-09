Windows 10, arriva una funzionalità tanto utile quanto semplice

Quante volte vi è capitato di pianificare tutto per bene e poi scordarvi la cosa più banale? Dovete sapere che non siete i soli, visto che a quanto pare anche Microsoft è caduta in questo "tranello". Infatti, la società di Redmond sta introducendo in Windows 10 una funzionalità tanto utile quanto semplice.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e TechRadar e come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, l'azienda di Satya Nadella ha implementato nel suo sistema operativo, per il momento solamente nella build 20211 destinata agli Insider, una funzionalità che permette all'utente di cercare tipi di file, protocolli e applicazioni nella pagina relativa all'impostazione dei programmi di default.

Per farvi un esempio concreto, recandosi nel percorso "Impostazioni" > "App" > "App predefinite" e selezionando un'opzione tra "Scegli app predefinite per tipo di file" e "Scegli app predefinite per protocollo", finora veniva mostrato (e viene ancora mostrato, per gli utenti non Insider) un elenco di tipi di file o protocolli che poteva creare un po' di confusione, dato che bisognava scorrere manualmente la (lunga) lista per trovare un qualsiasi elemento.

In questo modo, invece, gli utenti possono semplicemente effettuare una rapida ricerca e associare senza troppi problemi un certo tipo di file o protocollo a una determinata applicazione. Insomma, niente di rivoluzionario, ma una piccola novità che può tornare utile.