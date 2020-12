Windows 10: arriva Microsoft Project Reunion per semplificarci la vita

Con il rilascio della prima release di Microsoft Project Reunion, gli sviluppatori saranno finalmente facilitati nella scrittura di app che integrino le più recenti feature di Windows. Dopo la rimozione del supporto ad Adobe Flash da Windows 10, questa rappresenta senza dubbio la più grande novità dell'anno per il colosso di Redmond.

Il primo annuncio di questo straordinario set di strumenti per sviluppatori risale alla Build 2020 Conference di maggio. In quell'occasione, il CEO Satya Nadella parlò di Project Reunion come di un'iniziativa in grado di rendere estremamente più semplice lo sviluppo di app per Windows 10.

Ora finalmente la versione in anteprima v0.1 è disponibile sul GitHub ufficiale di Microsoft sotto licenza MIT. In buona sostanza si tratta di un set di strumenti per lo sviluppo cha aiuteranno a colmare il divario esistente tra le due principali API che gli sviluppatori Windows utilizzano per creare i loro software, vale a dire Win32 Legacy e Universal Windows Platform (UWP).

Il problema di Windows 10 sorge proprio a questo proposito dal momento che le più recenti build di Windows utilizzano le API UWP, non disponibili sulle versioni più vecchie del sistema operativo, per avere accesso alle feature più recenti. Al contrario, le API Win32 Legacy, molto più spartane e con meno funzioni, sono compatibili con tutte le build. Per questo motivo moltissimi sviluppatori preferiscono continuare a lavorare con le vecchie API per avere accesso a un'utenza più ampia, allontanandosi di fatto dagli strumenti più recenti.

Project Reunion promette di dare un accesso unificato a entrambe interfacce con un meccanismo definito gergalmente plumbing.

Microsoft promette, infine, che Project Reunion riuscirà a dare una grossa mano agli sviluppatori nell'ammodernamento delle preesistenti app scritte in C++, .NET e React Native.

Ricordiamo che nel frattempo Microsoft ci ha regalato l'ultimo aggiornamento per Windows 10 del 2020.