Windows 10, arriva il November Update: sì, nonostante Windows 11

Microsoft sta continuando a rilasciare nuovi aggiornamenti per il suo sistema operativo Windows. Per intenderci, è appena stato reso disponibile un update cumulativo per Windows 11, pensato anche per risolvere i ben noti problemi con le CPU AMD. Tuttavia, non esattamente tutti si aspettavano l'arrivo di un grande aggiornamento per Windows 10.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica e MSPowerUser, la società di Redmond ha rilasciato ufficialmente il November Update. Per chi non lo sapesse, quest'ultimo dovrebbe rappresentare, come fatto notare anche da Wccftech, l'ultimo "major update" relativo a Windows 10 (anche se la questione non è in realtà del tutto chiara). Il motivo è ovviamente da ricercarsi nell'uscita della versione stabile di Windows 11, OS su cui chiaramente l'azienda di Satya Nadella sta concentrando maggiormente i suoi sforzi.

In ogni caso, il November Update di Windows 10 ora è scaricabile mediante ISO. Per intenderci, gli utenti del canale Release Preview del programma Windows Insider hanno ricevuto l'aggiornamento, quindi si può proprio dire che l'update 21H2 è disponibile al download. Come potete ben immaginare visto che si fa riferimento a Windows 10, in realtà, nonostante si tratti di un "major update", l'aggiornamento non introduce particolari novità "in vista" per l'utente.

C'è tuttavia comunque qualcosa di interessante, ovvero l'arrivo del supporto allo standard WPA3 Hash-to-Element (H2E), nonché qualche miglioramento per quel che concerne il sottosistema Windows per Linux. In ogni caso, ricordiamo che attualmente l'update non è ancora arrivato in versione stabile, ma chiaramente manca poco e un buon numero di utenti può già effettuare il download. In questo contesto, se siete interessati, potete approfondire la questione mediante il blog ufficiale di Windows.