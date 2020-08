Windows 10, arriva il Patch Tuesday di Agosto 2020: risolte 120 vulnerabilità

Come di consueto nel secondo martedì del mese, Microsoft ha rilasciato il Patch Tuesday di Agosto 2020 per WIndows 10. L'aggiornamento cumulativo per il sistema operativo del colosso di Redmond è molto corposo e risolve 120 vulnerabilità, alcune delle quali etichettate come zero day.

Come osservato dai ricercatori, le 120 vulnerabilità risolte abbracciano 13 diversi prodotti, da Edge a Windows passando per SQL Server e .NET Framework. Di questi, 17 erano bug critici ed i due zero-day erano stati sfruttati dagli hacker prima che Microsoft potesse metterci una pezza.

Il bug CVE-2020-1380 era stato scoperto dai ricercatori di Kaspersky e consentiva ad un malvivente informatico di eseguire codice da remoto attraverso una falla riscontrata nello scripting engine di Internet Explore.

Il CVE-2020-1464 invece era ancora più grave e consentiva di bypassare i muri di sicurezza nel corso della procedura di validazione dei file. In questo modo era possibile eseguire ed aprire contenuti malevoli che avrebbero potuto causare gravi danni al sistema.

L'aggiornamento cumulativo è disponibile tramite Windows Update: per coloro che hanno installato il May 2020 Update di Windows 10 è identificato dal codice KD4566782, ed al termine dell'installazione il sistema passerà alla versione 19041.450. La speranza degli utenti è che non provochi i problemi segnalati in passato.

Non è chiaro se sia stato corretto il bug delle stampanti di Windows 10, di cui abbiamo parlato nel fine settimana.