Windows 10 arriva su Steam Deck, ma ci sono delle limitazioni

Steam Deck accoglie finalmente Windows 10. Valve ha infatti rilasciato i driver per Windows che aprono le porte della console al sistema operativo di Microsoft.

Come spiegato nelle note di rilascio pubblicate sul sito web ufficiale di Valve, ci sono delle limitazioni: innanzitutto non è supportato il dual-boot, che sebbene sia supportato da Steam Deck ancora non è pronto. Ciò vuol dire che gli utenti potranno solo fare l’installazione completa di Windows.

Inoltre, come dicevamo poco sopra, al momento è possibile installare solo Windows 10. Windows 11 non è supportato in quanto richiede un nuovo BIOS con supporto fTPM che attualmente è in fase di sviluppo e presto sarà in distribuzione.

Valve sottolinea che i driver sono forniti per GPU, Wi-Fi e Bluetooth. Sebbene i driver audio siano ancora in fase di sviluppo con AMD e altre società, con Windows su Deck è comunque possibile riprodurre l'audio tramite Bluetooth o l'uscita USB-C.

Nelle note di rilascio viene anche evidenziato che la compagnia sta fornendo “tali risorse così come sono allo stato attuale. Purtroppo non siamo in grado di offrire supporto per "Windows su Deck””. Se riscontrate problemi, potete seguire le istruzioni di recupero sul sito Valve.

Qualche giorno fa, intanto, è iniziato il secondo lotto di spedizioni di Steam Deck, mentre alcuni preordini sono stati rinviati.