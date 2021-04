Windows 10, arriva finalmente il supporto all'audio AAC su Bluetooth

Tramite il programma Insider Microsoft ha annunciato che con il prossimo major update di Windows 10, che sarà disponibile entro la fine dell'anno, introdurrà una serie di importanti miglioramenti audio. L'OS infatti finalmente supporterà l'Advanced Audio Coding (AAC) tramite Bluetooth.

Questa novità si tradurrà in un audio di qualità più alta rispetto ai codec base, ed è utilizzato anche dai dispositivi Apple come le AirPods. Coloro che utilizzano gli auricolari senza fili del colosso di Cupertino, infatti, avranno sicuramente notato una perdita di qualità che con il codec AAC si azzererà.

Sempre dal comparto audio, Microsoft migliorerà anche il sistema di selezione degli ingressi Bluetooth in Windows 10, come mostriamo negli screenshot presenti in calce. Ten non mostrerà più sempre una singola voce per ciascun device, ma mostrerà più profili di utilizzo: in questo modo sarà ancora più facile utilizzare le periferiche Bluetooth.

Nella giornata di ieri, nel frattempo, Microsoft ha annunciato il May 2021 Update di Windows 10 con la relativa pubblicazione del file ISO che può essere scaricato dagli iscritti al programma Insider. Questo aggiornamento però è al pari con i vecchi Service Pack, dal momento che si sofferma quasi esclusivamente sulla correzione di bug e sul miglioramento delle prestazioni.

Microsoft inoltre ha anche risolto uno storico problema di Windows 10 con i monitor esterni.