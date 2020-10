Windows 10, arrivano gli ultimi driver grafici Intel: pochi fix ma tante feature nuove

Non è solo Windows 10 ad aggiornarsi con l’update KB4577063 ma anche i driver grafici installati nel sistema operativo, come quelli di casa Intel. La nuova versione 27.20.100.8783 è forse una di quelle con i changelog più lunghi, dato che stanno arrivando moltissime feature per il supporto alle nuove schede grafiche.

L’aggiornamento dei driver Intel HD Graphics innanzitutto aggiunge il supporto a due nuovi videogiochi, Rogue Company e Star Wars Squadrons, assieme a quello per i processori Tiger Lake di undicesima generazione con processo produttivo SuperFin a 10nm annunciati il 2 settembre 2020, e a quello per l’architettura grafica Iris Xe. Ancora, come detto inizialmente, Intel ha anche lavorato per garantire sin da subito il supporto a tutte le nuove soluzioni grafiche integrate come Iris, Iris Pro, Iris Plus Graphics, e ovviamente anche UHD Graphics e HD Graphics.

Tra le altre feature in arrivo sono poi il supporto al decoding ed encoding di video nei formati HEVC e VP9, assieme a varie migliorie per i medesimi formati video, Dolby Vision e HDR. Infine, con questo aggiornamento Intel sta apportando miglioramenti alla sua Turbo Technology Power per l'hardware supportato e anche il feedback del campionatore e l'ottimizzazione guidata del profilo grafico.

Nella versione 27.20.100.8783 invece c’è solamente un fix per Resident Evil 3 Remake riguardo problemi con le performance quando si gioca in PC con DirectX12 e CPU Intel Ice Lake con grafica integrata Iris Plus. Gli utenti però hanno già segnalato la presenza di due nuovi problemi: il driver, infatti, sembrerebbe causare crash in giochi come Red Dead Redemption 2, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint e Horizon Zero Dawn.

Se volete installare questo aggiornamento, basta che il vostro computer abbia Windows 10 dalla versione 1709 in poi, tranne per quelli che hanno già installato l’update di ottobre 2020; infine, visitando la pagina ufficiale del Driver & Support Assistant potrete vedere se il PC può supportarlo e scaricarlo. In termini di compatibilità, sono supportati tutti i processori Intel, dalla 6a all'11a generazione, compresi Pentium, Celeron e Xeon.