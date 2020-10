Windows 10, arrivano gli ultimi driver Intel e NVIDIA: risolti BSOD e schermate nere

Mentre si parla sempre di più del rinnovamento completo all’interfaccia grafica di Windows 10, atteso con ogni probabilità per l’autunno 2021, nel sistema operativo di Microsoft stanno arrivando i nuovi driver grafici per NVIDIA che garantiranno supporto a nuovi giochi, ma anche i driver Intel per la connessione Wi-Fi.

Partiamo dagli aggiornamenti per NVIDIA: il driver 457.09 WHQL aggiunge il supporto a videogiochi come Need for Speed: Hot Pursuit Remastered e il nuovissimo Watch Dogs: Legion, ma anche il supporto alla scheda grafica GeForce RTX 3070 da noi recensita nella Founders Edition. Non mancano poi le correzioni a diversi bug tra cui lo schermo nero durante la visione di un video in un browser web come Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox; lo sfarfallio del display su configurazioni multi-monitor e durante la riproduzione di filmati YouTube a 144Hz; la schermata nera parziale quando G-SYNC è abilitato su alcuni display Freesync; o ancora, i crash con vari giochi come Forza Motorsport 7.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti dei driver Bluetooth e Wi-Fi Intel, a parte le correzioni di sicurezza la versione 22.0.0.6 porta anche altri miglioramenti:

Risolve bug di disconnessione dalla rete;

Risolve vari casi di BSOD;

Risolve un bug che causava informazioni errate sulla rete dell'hotspot;

I driver wireless in questione riguardano invece le versioni Wi-Fi 6E AX210, AX201 e AX200; Wireless-AC 9560, 9462, 9461 e 9260; Wireless-AC 8260, 3168 e 3165; e infine, la famiglia Wireless 7265.

Dove scaricare gli aggiornamenti Intel e NVIDIA? Rispettivamente, basta utilizzare lo strumento Support & Assistant di Intel e il software NVIDIA GeForce Experience. Entrambi aiuteranno a scaricare e installare in maniera semplice, sicura e veloce tutti gli update dei driver.

Ricordiamo inoltre che Microsoft ha reso disponibile l’October 2020 Update di Windows 10, l’ultimo grande aggiornamento del 2020 che porta con sé novità come il nuovo menù Start e alcune feature esclusive per il browser Microsoft Edge basato su Chromium.