Windows 10, sono arrivati gli splendidi temi gratuiti di marzo 2020

Dopo gli sfondi di cui vi abbiamo parlato a fine gennaio, Microsoft torna a rilasciare dei temi gratuiti per Windows 10. Questa volta, gli argomenti principali sono i bamboo, il surf, i giochi di luce e la Terra.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, i temi gratuiti pubblicati dall'azienda di Redmond sono World of Bamboo PREMIUM, Surfboards PREMIUM, Bending Light PREMIUM ed Earth from Above PREMIUM. A noi è piaciuto particolarmente il primo, visto che, come potete vedere dall'immagine presente in anteprima, è in grado di ricreare delle atmosfere mozzafiato.

Microsoft lo descrive in questo modo: "Il bambù, che è una delle piante che cresce più rapidamente, viene utilizzato in edilizia, tessuti, cibo, strumenti musicali e altro ancora. Dai un'occhiata ad alcune creazioni fatte di bambù in questo set premium di 20 immagini in 4K, gratuito per i temi di Windows 10. Queste immagini devono essere utilizzate solo come sfondo del desktop".

Vi ricordiamo che potete installare i temi per Windows 10 seguendo la seguente procedura.

Aprite il link relativo al tema che volete scaricare; Premete sul pulsante Ottieni; Pigiate su Apri Microsoft Store; Fate clic sul tasto Ottieni; Attendete la fine del download e premete su Applica; Pigiate sul riquadro del tema per Windows 10 scelto.

Ottimo, ora potete godervi i nuovi sfondi, che solitamente "ruotano" anche a intervalli regolari. Se siete interessati ad altre soluzioni, vi consigliamo di consultare anche la nostra pagina dedicata ai temi per Windows 10.