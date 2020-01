Windows 10, in arrivo il copia e incolla da smartphone e la gestione delle chiamate

Dopo il primo Patch Tuesday del 2020, torniamo a parlare di Windows 10 per via di alcune interessanti funzionalità relative all'interazione tra smartphone e computer.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina, l'azienda di Redmond sta lavorando per introdurre la possibilità di effettuare il copia e incolla dai dispositivi mobili al PC tramite l'applicazione "Il tuo telefono", preinstallata su Windows 10. Chiaramente, l'operazione sarà possibile in entrambi i sensi. Può sembrare una funzionalità banale, ma in realtà si tratta di una possibilità che può facilitare di molto la vita a una certa tipologia d'utenza.

D'altronde, Microsoft sta cercando di rendere molto più semplice e funzionale l'interazione tra smartphone e computer già da un po' di tempo. Tutto passa per la succitata app, che permette già di effettuare una miriade di azioni, dalla gestione degli SMS fino alle notifiche, passando anche per la possibilità di effettuare e ricevere chiamate tramite il microfono e gli speaker del proprio PC.

Tuttavia, quest'ultima funzionalità al momento è disponibile solamente per gli utenti Insider. Questo significa che Microsoft sta effettuando i primi test e quindi non è ancora chiaro quando tutti gli utenti potranno effettuare chiamate dal proprio PC. Lo stesso vale per la possibilità di fare copia e incolla, visto che attualmente nemmeno questa funzionalità ha una data di rilascio precisa. Staremo a vedere, quel che è certo è che sono in arrivo delle novità interessanti per Windows 10.