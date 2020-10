Windows 10, in arrivo una feature importante per la fluidità

Dopo aver rilasciato il Patch Tuesday di ottobre 2020, Microsoft è pronta ad aggiornare nuovamente Windows 10. Questa volta, la società di Redmond ha intenzione di introdurre una funzionalità molto interessante, soprattutto per coloro che puntano alla massima fluidità del proprio computer.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear, Microsoft vuole rendere più semplice scegliere il refresh rate del display a livello di sistema. Gli utenti Insider hanno infatti avuto modo di mettere le mani sulla funzionalità nel corso degli ultimi giorni, pubblicando online degli screenshot dimostrativi, come quello presente in calce alla notizia.

In parole povere, all'utente basterà recarsi nel percorso Impostazioni > Sistema > Schermo > Impostazioni schermo avanzate per trovare l'opzione relativa alla frequenza di aggiornamento. Coloro che hanno installato la build Insider Preview 20236 di Windows 10 hanno già trovato questa utile funzionalità, che permette di gestire al meglio il refresh rate del proprio display in pochi clic.

Ovviamente, è necessario disporre dei giusti elementi per accedere a questa possibilità, ma sicuramente si tratta di una novità interessante, che strizza l'occhio anche ai videogiocatori. Per il momento non è chiaro quando questa feature arriverà per tutti, ma è interessante sapere che Microsoft ci sta lavorando e le prime persone ci stanno già mettendo le mani.

La modifica effettuata alla funzionalità relativa al refresh rate è interessante, ma, se volete dare un'occhiata a quanto è già possibile per tutti, potete farlo recandovi nel percorso Impostazioni > Sistema > Schermo > Impostazioni schermo avanzate e premendo prima sulla voce "Proprietà scheda video" e in seguito su quella "Monitor". Qui troverete le opzioni relative alla frequenza di aggiornamento.