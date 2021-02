Windows 10: in arrivo un fix per crash e BSOD degli aggiornamenti KB4598299 e KB4598301

Ci risiamo: due aggiornamenti per Windows 10 stanno nuovamente provocando non pochi grattacapi agli utenti che li hanno installati, tra cui la comparsa della Blue Screen of Death ed arresti anomali del sistema operativo.

Secondo quanto riferito da Windows Central, gli update in questione sarebbero i KB4598299 e KB4598301. Questi sono stati rilasciati per le versioni 1909, 2004 e 20H2 di Windows 10 allo scopo di risolvere alcuni problemi nel .NET Framework 3.5 e 4.8. Tuttavia, come avvenuto anche in precedenza, hanno introdotto alcuni altri problemi che stanno minando l'espeirenza utente.

Tra le app interessate dai crash figurerebbe anche Visual Studio, e proprio Microsoft attraverso il forum ufficiale del software ha reso noto che è già al lavoro per risolvere ed intende rilasciare un fix nel minor tempo possibile: "una correzione per questo problema è stata implementata internamente ed è in preparazione per il rilascio. Vi aggiorneremo non appena sarà disponibile per il download."

Altri problemi sono stati segnalati anche in altre applicazioni, ma il fatto che Microsoft parli di "fix già implementato internamente" lascia presagire che il lancio potrebbe non essere troppo lontano.

Al momento, l'unica soluzione temporanea al disservizio è rappresentata dalla disinstallazione degli aggiornamenti da qualsiasi dispositivo, in attesa del fix ufficiale.