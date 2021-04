Windows 10: in arrivo un'interessante novità per i driver di terze parti

Alle novità per la personalizzazione di Windows 10 presto potrebbero aggiungersi anche delle modifiche alla gestione dei driver di terze parti. Le indiscrezioni sono trapelate dalla beta di Windows 10 Sun Valley, che introdurrà delle importanti novità.

Secondo quanto trapelato, infatti, col l'aggiornamento in questione Microsoft intende separare i driver di terze parti all'esterno della cartella System32. A quanto pare, infatti, i driver di terze parti verranno archiviati in una nuova cartella battezzata "OEMDRIVERS" presente in C: Windows OEMDRIVERS, al posto di "DriverStore" che è presente in C: Windows System32.

Ciò non comporterà grosse modifiche a livello di sicurezza. Windows 10, infatti, verificherà comunque la firma digitale dei driver di terze parti prima di copiare il pacchetto nella cartella in questione.

A quanto pare la scelta sarebbe dettata dal fatto che in alcune situazioni i driver di terze parti archiviati insieme a quelli di Microsoft in "DriverStore", potrebbero comportare dei problemi per la salute generale del sistema operativo. La presenza di una cartella "OEMDRIVERS" consentirà al sistema operativo di restare isolato ed operare in modalità "sandbox".

Attualmente la novità è presente solo nella Preview Build di Windows 10, ma secondo gli esperti potrebbe anche portare ad un miglioramento delle prestazioni dei PC. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni.