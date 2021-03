Windows 10, in arrivo strumenti importanti per la sicurezza degli aggiornamenti

Windows 10 al momento ha alcuni grattacapi relativi all’aggiornamento cumulativo KB4601319 di febbraio, ma sta anche lavorando su altre novità importanti come l’espansione degli Update Health Tools con l’aggiornamento KB4023057: vediamo in cosa consistono e perché sono utili per tutti noi utenti di W10.

Rilasciato per la prima volta per l'aggiornamento di aprile 2018, questo pack di strumenti ha visto diversi rilasci successivi per supportare le nuove versioni del sistema operativo di casa Microsoft e aggiungere ulteriori funzionalità pensate per pulire il PC nel momento in cui dovremo a installare nuovi aggiornamenti.

Secondo quanto ripreso anche dai colleghi di Windows Latest, il colosso di Redmond ora intende distribuire Update Health Tools a Windows 10 versione 20H2, 2004 e precedenti con un nuovo file DLL che verrà scaricato da Windows Update e inserito tra le feature del sistema, come potete vedere anche in calce all’articolo.

Ma quali funzioni particolari porta questo pacchetto di strumenti? Per esempio, ripristinerà le impostazioni di rete, ripulirà le chiavi del registro di sistema, riparerà i componenti disabilitati o danneggiati, libererà spazio su disco e ripristinerà il database di Windows Update quando qualcosa "impedisce la corretta installazione degli aggiornamenti". Il suo avvio sarà automatico e in background e avverrà solamente nel momento in cui Windows 10 segnalerà dei problemi con il servizio Windows Update.

Se siete particolarmente interessati alla loro presenza sul vostro computer, allora vi basterà controllarla andando su Impostazioni > App > App e funzionalità e cercare nella barra apposita “Microsoft Update Health Tools”. Al momento, il lancio sembrerebbe limitato a un numero esiguo di utenti, ma in futuro dovrebbero giungere anche per molte altre persone.

Gli sviluppatori della società statunitense, intanto, sono all’opera su Project Reunion, progetto pensato per riunire le piattaforme di sviluppo di app UWP e Win32 e facilitare il lavoro dei developer.