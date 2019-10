Windows 10, vicino l'arrivo delle telefonate di Android su PC: i requisiti di sistema

Microsoft ha iniziato da poco la distribuzione della nuova Insider Preview di Windows 10 che permette ai partecipanti al programma beta di provare in anteprima l'applicazione "Your Phone Android", che come suggerisce il nome porta le chiamate del robottino verde sui PC basati su Ten.

La compatibilità è garantita solo sugli smartphone basati su Android 7.0 Nougat o versioni successive, a patto che non siano Samsung però.

Come ampiamente preannunciato dal colosso di Redmond, attraverso Your Phone gli utenti saranno in grado di gestire le chiamate dei propri dispositivi direttamente dal PC: sarà possibile avviare una telefonata tramite il dialer in-app, ma anche rispondere a quelle in arrivo anche tramite un SMS, o reindirizzare il mittente alla segreteria telefonica.

L'interfaccia grafica è stata mostrata sul blog di Windows, attraverso cui il senior program manager del Windows Insider Program, Brandon LeBlanc, ha anche annunciato i requisiti di sistema:

Android 7.0 o versioni successive;

PC basato su Windows 10 con antenna Bluetooth;

OS aggiornato a Windows 10 19H1 o successive;

Build 18362.356.

Trattandosi di una beta, Microsoft ha voluto sottolineare sono noti alcuni problemi con Your Phone. E' noto un disservizio che "in alcuni casi richiede di associare nuovamente lo smartphone al PC": se in precedenza si è già fatto l'accoppiamento dei due divispositivi, basta disaccoppiarli e rifare la configurazione d'accapo.