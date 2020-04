Windows 10 avviato con soli 192 MB di RAM: un utente di 16 anni ci è riuscito

Un utente di Twitter è riuscito ad avviare la versione a 32bit di Windows 10 su una macchina virtuale con soli 192 megabyte di RAM, meno di un quarto rispetto al requisito minimo di 1 gigabyte consigliato da Microsoft per il proprio sistema operativo.

Come vi mostriamo nei tweet presenti in calce, nella giornata di ieri l'utente di 16 anni Nori ha pubblicato sul proprio account ufficiale una serie di messaggi in cui ha raccontato le proprie intenzioni di avviare la versione a 32 bit di Windows 10 su macchine virtuali con sempre meno RAM, utilizzando l'aggiornamento 1909 di Ten ed Oracle VM Virtualbox, il popolare software open source.

Partendo da 512 megabyte, ha ripetutamente ridotto la RAM necessaria prima a 256 megabyte, e quindi a 192 mega, riuscendo sempre a caricare il sistema operativo. Successivamente ha cercato di fare lo stesso scegliendo 128 megabyte di RAM, ma si è trovato di fronte ad una schermata blu. Contattato da Tom's Hardware, il ragazzo ha spiegato che "con 192 megabyte sono riuscito ad aprire il Task Manager, il prompt comandi ed Esplora File, ma le prestazioni erano comunque pessime ed avevo solo 15 megabyte liberi".

Nori è riuscito anche ad avviare Windows 10 con 140 megabyte, ma nonostante ciò non è stato possibile caricare l'interfaccia utente per il login.

Per portare a termine questo esperimento ha utilizzato un Dell Inspiron 3670 con Intel Core i5-8400 con un core dedicato alla macchina virtuale. La versione di Windows 10 scelta è la Pro x86.