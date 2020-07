Windows 10, si avvicina il lancio del nuovo menù Start: ecco quando potrebbe arrivare

Dopo aver mostrato il nuovo menù Start di Windows 10, la società di Redmond sta conducendo i primi test con gli utenti, in vista del lancio pubblico. Secondo quanto riferito da WindowsLatest, la funzionalità farà parte del Windows 10 20H2 Update, che dovrebbe vedere la luce nel corso dell'anno.

Le indicazioni sulla tabella di marcia sono arrivati dalla Build 19042.421 di Windows 10 20H2, messa a disposizione agli iscritti al programma Insider e che, sorprendentemente, include anche il nuovo menù Start. Questo aspetto ha colto di sorpresa molti perchè inizialmente in molti avevano ipotizzato un lancio solo a primavera del 2021.

Evidentemente quindi lo sviluppo sta procedendo in anticipo rispetto alla tabella di marcia ed il lancio potrebbe avvenire in anticipo.

Il prossimo major update per Ten seguirà le orme di quello rilasciato a fine 2019, che da molti è stato paragonato ai vecchi Service Pack in quanto include solo una serie di correzioni migliori senza molte novità di rilievo.

Come abbiamo avuto modo di raccontare, il nuovo menù Start avrà un'UI più frescA e moderna e riprenderà la strategia adottata da Microsoft con le nuove icone colorate per Windows 10. Contrariamente a quanto ipotizzato da molti, però, manterrà la Live Tiles, per la contentezza di coloro che continuano ad utilizzarle.