Windows 10, la barra applicazioni sarà sempre più ricca: in arrivo un nuovo widget

Microsoft ha annunciato che presto la barra delle applicazioni di Windows 10 sarà ancora più viva grazie ad un widget che verrà integrato direttamente al suo interno, in grado di fornire sempre più informazioni agli utenti.

Microsoft, nell'ambito di "Microsoft Sun Valley", renderà disponibile un widget che consentirà di ottenere informazioni sulle condizioni meteorologiche e le ultime notizie, direttamente alla sinistra dell'orologio.

La funzione si chiamerà "Notizie ed Interessi" e prevede un widget che, quando ridotto ad icona, mostrerà le condizioni meteo correnti ed eventuali breaking news. Se si fa click sul widget, si aprirà un riquadro, privo di qualsivoglia tipo di pubblicità, che mostrerà le ultime notizie, le informazioni meteorologiche dettagliate e tanto altro.

Attualmente la funzionalità è disponibile solo sul Dev Channel di Windows 10, ma probabilmente verrà distribuita al pubblico nel corso del prossimo anno.

Come leggiamo nel post pubblicato sul blog ufficiale di Windows 10, l'esperienza offerta da questo widget sarà personalizzabile a 360°: gli utenti avranno la possibilità di scegliere quali argomenti visualizzare e da quali fonti, il tutto nel pieno rispetto della privacy grazie alla Privacy Dashboard.

"Poiché sempre più di noi trascorrono del tempo sui nostri PC per lavorare, imparare, connettersi e giocare, le notizie e gli interessi sulla barra delle applicazioni sono un bel compagno per coloro che vogliono rimanere in contatto con le informazioni sugli ultimi eventi attuali" scrive Microsoft.