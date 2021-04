Windows 10 bloccherà il PC se l'utente si allontanerà dallo schermo, ecco come

Windows 10 con l’aggiornamento 21H2 atteso per la seconda metà del 2021 riceverà molte novità per la personalizzazione del sistema operativo, ma stando a leak recenti la versione Sun Valley porterà anche una funzionalità importante e particolare per il blocco automatico dello schermo basato sull’assenza dell’utente.

Secondo quanto scoperto da ALumia e ripreso dai colleghi di Wincentral, questa feature risulterebbe disponibile nella Preview Build 22353 di Windows 10 e il suo codice integrale è quello che potete trovare nello screenshot in calce all’articolo.

Per essere il più chiari possibile, queste stringhe consistono nella pratica in nuove opzioni alle impostazioni di alimentazione e sospensione che permettono di attivare il blocco automatico e il timeout di blocco dello schermo dopo 10 secondi, 30 secondi o 2 minuti nel caso in cui l’essere umano sia distante dal dispositivo; inoltre, sarà possibile impostare questa distanza scegliendo tra 0,35 metri, 0,6 metri e 1,2 metri. Di conseguenza, è praticamente certo che questa feature richiederà l’accesso alla webcam da parte del sistema.

In questo modo un allontanamento dalla postazione PC da parte dell’utente, anche e soprattutto nel caso di lavoratori, permetterebbe di tutelare maggiormente la privacy. Infine, al ritorno della persona di fronte allo schermo Windows 10 potrà sbloccare lo schermo in autonomia semplicemente rilevando la presenza e chiedendo di inserire ID e password.

Questa novità in particolare impiegherà un po’ di tempo per arrivare sui computer, desktop o notebook che siano, e potrebbe anche non arrivare affatto nel caso in cui gli sviluppatori dovessero decidere di abbandonarla. In ogni caso, vi terremo aggiornati su ogni aggiornamento riguardo questa e altre feature attese per il lancio.

Sempre a proposito di Windows 10, nella medesima beta di Sun Valley è stato scoperto che il colosso di Redmond vorrebbe separare i driver di terze parti fuori dalla cartella System32.