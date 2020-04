Windows 10: BSOD, problemi d'avvio e calo delle prestazioni per l'aggiornamento KB4541335

Nuovi problemi per gli aggiornamenti di Windows 10. Questa volta sotto la lente degli utenti è finito il pacchetto opzionale KB4541335, che è stato rilasciato tramite Windows Update e che dovrebbe correggere bug e malfunzionamenti vari.

Secondo le segnalazioni raccolte da The Win Central, però il processo d'aggiornamento non si concluderebbe come sperato, ed infatti negli ultimi giorni si sono moltiplicate le lamentele da parte degli utenti, che sono amplificate in questo periodo di lockdown in quanto sempre più persone si affidano ai PC casalinghi per lavorare e seguire le lezioni.

A quanto pare, a seguito dell'installazione si verificherebbero problemi con l'avvio del sistema operativo, che portano alla comparsa della fatidica BSOD (Blue Screen of Death). In alcuni casi sarebbe stato necessario il ripristino dei PC per farli tornare in funzione.

Altri invece riferiscono che l'aggiornamento renderebbe praticamente inutilizzabile il computer e lo rallenterebbe in maniera importante.

La buona notizia è rappresentata dal fatto che l'installazione è opzionale e quindi può essere saltata, almeno al momento. Per questo motivo, in attesa di un riscontro ufficiale da parte della società di Redmond, sconsigliamo di procedere con il download per evitare qualsiasi problema di sorta.

Ricordiamo che Microsoft ha sospeso la distribuzione degli aggiornamenti di Windows 10 proprio per evitare malfunzionamenti.