Windows 10: un bug causa malfunzionamenti con le stampanti USB

Microsoft ha riconosciuto in via ufficiale un bug di Windows 10 che causa problemi con le stampanti USB quando queste sono collegate mentre si spegne il computer. In un documento di supporto spiega che le circostanze per "attivare" il bug non sono facili, ma ha comunque diffuso le istruzioni per ovviare al problema.

"Se si collega una stampante USB a Windows 10 versione 1903 o successiva, quando si spegne il PC e di disconnette o si spegne la stampante, all'avvio successivo la porta della stampante USB potrebbe non essere disponibile nell'elenco" afferma Microsoft, secondo cui le cause del problema sarebbero le seguenti:

Il driver per la stampante USB non richiama la funzione OpenPortEx a causa del Language Monitor;

Nel pannello di controllo, sotto "dispositivi e stampanti" quando si seleziona "Proprietà server di stampa" e "porta", la porta della stampante USB (come ad esempio "USB001") non viene visualizzata nell'elenco.

Il problema può essere aggirato collegando la stampante alla porta USB ed accendendola prima di avviare il computer.

Il colosso di Redmond ha riconosciuto la problematica ed ha osservato che è già al lavoro su un fix, che potrebbe arrivare nel giro di poche settimane attraverso Windows Update.

Microsoft di recente ha esteso la disponibilità del Windows 10 May 2020 Update, per cui sono già noti diversi problemi e bug.