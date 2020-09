Windows 10, un bug disconnette gli utenti da app e siti web: Microsoft al lavoro

Microsoft ha riconosciuto un bug in Windows 10 che provoca malfunzionamenti con il Credentials Manager, il che rende praticamente impossibile per gli utenti consumer e business accedere ad applicazioni come Google Chrome. Secondo quanto riferito da vari utenti, il malfunzionamento provocherebbe anche il logout da alcuni siti web in maniera casuale.

Microsoft, fortunatamente, ha riconosciuto il problema ed ha iniziato ad esaminarlo. A quanto pare, il bug colpirebbe le app che utilizzano le DPAPI, che proteggono le credenziali archiviate dagli utenti tramite il Credentials Manager.

L'API è utilizzata da varie applicazioni per Windows 10, per proteggere le password salvate dagli utenti, e si attiva nel momento in cui questi desiderano inserirle in un determinato modulo per effettuare il login nelle app o nei siti web.

Come sottolineato da Windows Latest, si tratta di una componente fondamentale in quanto utilizzata da tantissimi sviluppatori che, però, con uno degli ultimi aggiornamenti cumulativi si è buggata. Il problema fa si che Ten dimentichi le password memorizzate per le app, come Chrome.

Sono tantissime le segnalazioni degli utenti sulla community ufficiale di Microsoft. Alcuni affermano semplicemente che "Chrome mi disconnette più volte al giorno da tutti i siti web", altri lamentano la comparsa di "errori di sincronizzazione" anche su app del colosso di Redmond come Mail, Calendario ed OneDrive. Lo stesso problema si verificherebbe anche su Edge.

Un rappresentante di Microsoft, parlando con WindowsLatest, ha affermato che gli sviluppatori sono a conoscenza delle lamentele e stanno indagando sul problema.