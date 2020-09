Windows 10, bug fa riaccendere il PC da solo quando è in sospensione

L’ultimo update cumulativo 19041.448 per Windows 10 versione 2004 rilasciato poco prima del Patch Tuesday di settembre ha causato un nuovo bug che va a colpire la sospensione del PC. Ora, quando l’utente cercherà di sospendere le attività anziché spegnere il computer, quest’ultimo si riaccenderà sempre automaticamente dopo pochi secondi.

Detta anche “modalità sonno”, la sospensione si rivela molto utile soprattutto quando si vuole fare una piccola pausa ed evitare di consumare energia o la batteria del laptop. Dopo l’ultimo aggiornamento però, che comunque è facoltativo, molti utenti hanno segnalato nel forum di Microsoft che il computer “si sveglia” automaticamente o non si addormenta affatto.

Una delle segnalazioni riporta: “Quando chiudo il portatile, premo il pulsante di accensione o seleziono ‘Sospendi’ nel menù Start, invece di dormire lo schermo si spegne e il mio laptop rimane acceso anche dopo averlo lasciato da solo tutta la notte”. Questo problema sembrerebbe causato da “MoUsoCoreWorker.exe”, un processo legato a Windows Update che causa questi risvegli indesiderati nel caso in cui l’update facoltativo 19041.448 sia in attesa dell’installazione.

Già a maggio si era presentato lo stesso problema con l’update di quel mese, ma era stato risolto con l’aggiornamento KB4568831. Ora altri utenti lo hanno segnalato nuovamente, anche se non sembrerebbe colpire tutti. In ogni caso, c’è già un fix disponibile per aiutarvi: basta aprire Start, cercare “Services.msc”, cliccare su Windows Update e selezionare Interrompi, per poi chiudere la scheda e riavviare il PC.

Ma questo non è l’unico bug che di recente ha colpito Windows 10: sono stati infatti riconosciuti da Microsoft altri malfunzionamenti con il Credentials Manager.