Windows 10: il bugfix per gli ultimi crash e BSOD causa altri problemi ancora

Ci risiamo: l'ultima patch fornita da Microsoft per i problemi con la stampa all’interno di Windows 10 non funziona correttamente per tutti e causa un altro problema ancora, sempre con le stampanti! Secondo i rapporti degli utenti, infatti, gli update KB5000802, KB5001567 e altri ancora rilasciati tra il 9 e il 16 marzo causerebbero altri problemi.

Avevamo parlato giusto pochi giorni fa della risoluzione degli arresti anomali e Blue Screen of Death da parte del colosso di Redmond, in particolare degli errori dal codice "APC_INDEX_MISMATCH" e "win32kfull.sys" che hanno colpito tantissimi utenti nel momento in cui avviavano la stampa di qualche documento. In tal caso, gli sviluppatori hanno fornito quattro aggiornamenti di "emergenza" facoltativi - KB5001567, KB5001566, KB5001568 e KB5001565.

Nelle ore successive, però, molti utenti hanno segnalato che l'hotfix per Windows 10 causa anche l'interruzione completa delle stampanti funzionanti e altri problemi ancora, come riferito anche ai colleghi di Windows Latest: “Non abbiamo avuto problemi con il BSOD, ma quando si stampano le foto solo una parte di queste appare su carta, inoltre, le fatture vengono stampate, ma senza grafica. Abbiamo questo problema anche con tutte le stampanti Dymo, che stampano etichette vuote. Questa patch KB5001567 non risolve questi due (per noi principali) problemi di stampa (con Windows 10 20.04, stampa su PDF, HP e Dymo)”.

O ancora, si parla di impossibilità assoluta di avviare la stampa di un documento, interruzioni in corso di stampa, impostazioni non rispettate e molto altro. Curiosamente, come riferito da Windows Latest, questo grattacapo era già capitato l'anno scorso in seguito all’installazione degli aggiornamenti cumulativi di giugno 2020, che avrebbero dovuto risolvere i problemi di prestazioni e in realtà hanno causato altri bug.

In un post dedicato, dunque, Microsoft ha confermato che dopo i recenti aggiornamenti cumulativi sono stati notati tutti questi problemi e che resteranno fino al release del prossimo bugfix, atteso per la prossima settimana, nelle seguenti versioni del sistema operativo:

Versione 20H2 / 2004 - KB5000802 (aggiornamento di marzo)

Versione 1909 - KB5000808 (aggiornamento di marzo)

Versione 1809 - KB5000822 (aggiornamento di marzo)

Versione 1803 - KB5000809 (aggiornamento di marzo)

Versione 20H2 / 2004 - KB5001567 (hotfix per BSOD)

Versione 1909/1903 - KB5001566 (hotfix per BSOD)

Versione 1809 - KB5001568 (hotfix per BSOD)

Versione 1803 - KB5001565 (hotfix per BSOD)

Rimanendo nel mondo Microsoft, si prospetta un altro rinvio per Windows 10X, il sistema operativo leggero simil-Chromebook ora atteso per l’approdo (forse) verso fine 2021.