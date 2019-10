Windows 10, build 18990 rilasciata per gli Insider: contatore degli FPS e obiettivi

La build 18990 (20H1) di Windows 10 è finalmente disponibile al download tramite ISO per gli iscritti al programma Insider.Infatti, Microsoft ha già rilasciato pubblicamente l'aggiornamento. Ci sono anche interessanti novità per i videogiocatori.

Come riportato anche da MsPowerUser, l'ISO della build 18990 (20H1) di Windows 10 può essere scaricata dagli Insider tramite il sito ufficiale di Microsoft. Quest'ultima introduce, tra le altre cose, la possibilità di ripristinare il PC dal cloud e diverse funzionalità legate alla barra di gioco Xbox (quella accessibile tramite la combinazione di tasti Win + G, per intenderci). Ebbene, quest'ultima introduce il contatore degli FPS e un overlay che mostra gli achievement (obiettivi) ottenuti durante le sessioni di gioco. Probabilmente, prima di rilasciare queste funzionalità per tutti, Microsoft vuole effettuare una fase di test con coloro che si sono iscritti tramite l'applicazione Xbox Insider Hub.

Per il resto, l'aggiornamento risolve parecchi bug riscontrati con le build precedenti e va a migliorare WSL (Sottosistema Windows per Linux). Insomma, non ci resta che attendere maggiori informazioni da parte di Microsoft per quanto riguarda il rilascio nella versione definitiva di Windows 10 delle novità citate.

Nel frattempo, vi ricordiamo che la società di Redmond sta continuando a rendere disponibili temi gratuiti per Windows 10.