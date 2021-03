Windows 10 cambia faccia: Microsoft svela le nuove icone del sistema operativo

Mentre Panos Panay ha confermato il nuovo Windows, gli ingegneri della società di Cupertino continuano a lavorare su Windows 10, che con il passare delle settimane sta cambiando profondamente faccia grazie ad alcune modifiche al design.

In una delle ultime build messe a disposizione degli utenti iscritti all'Insider Program, Microsoft ha introdotto un nuovo set di icone che sono progettate pensando al Fluent Design.

Come si può vedere tramite la grafica presente in calce, le nuove icone sfoggiano un aspetto più arrotondato e semplificato. Microsoft, parallelamente, ha anche aggiornato il nuovo widget nella barra applicazioni con le nuove icone, che saranno disponibili anche nel pannello di controllo ed in altre parti del sistema operativo.

Le icone in questione saranno affiancate dal carattere Sagoe, che sarà visibile nel menù Start, nell'app Impostazioni ed in altre pagine.

Microsoft a quanto pare sta anche lavorando ad una serie di nuove linee guida per la spaziatura, il colore, il raggio degli angoli ed altri aspetti dell'UI del sistema operativo, allo scopo di rendere l'interfaccia più coerente. Inoltre, gli ingegneri starebbero anche al lavoro su alcuni piccoli miglioramenti per l'app Impostazioni, per colmare il divario tra le pagine moderne e quelle "vecchie".

Sempre sull'interfaccia, Microsoft di recente ha risolto un bug legato al font di Windows 10.