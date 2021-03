Windows 10 cambia il suo stile: arrivate le icone Fluent in Esplora file!

Microsoft sta rinnovando il look di Windows. Infatti, nelle ultime ore l'azienda di Satya Nadella ha iniziato a rilasciare un update che porta con sé le nuove icone Fluent per "Esplora file" e non solo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e The Verge, la società di Redmond ha ufficialmente introdotto la novità, come potete vedere mediante lo screenshot presente in calce alla notizia (in cui vengono messi a confronto il "vecchio" design e il nuovo), nell'ultima build destinata agli Insider, ovvero la 21343.

Dando un'occhiata al precedente look delle icone, ovvero quello attualmente presente nella versione stabile del sistema operativo, il cambiamento in termini estetici non è certo di poco conto. Risulta inoltre interessante notare come le cartelle di default siano diventate sei e non più sette, vista la scomparsa di "Oggetti 3D". Questa modifica è da vedere nell'ottica dell'abbandono da parte di Microsoft di quel tipo di contenuto. Pensate, infatti, che è di poche settimane fa la notizia della rimozione dai programmi preinstallati di Windows 10 di "Paint 3D" e "Visualizzatore 3D".

In ogni caso, oltre alle icone Fluent presenti in "Esplora file", sono stati rinnovati anche altri elementi. Ad esempio, ora anche l'icona del cestino dispone di un nuovo look. Insomma, Microsoft sta "mettendo mano" all'impatto visivo offerto da Windows 10 e ovviamente gli sforzi in tal senso continueranno con il passare del tempo.