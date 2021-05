Windows 10 cambierà il font predefinito del sistema: ecco come diventerà

Le novità grafiche che l’aggiornamento 21H2 Sun Valley porterà a Windows 10 sono molteplici e ne abbiamo già parlato a sufficienza in questi canali, anche di recente con lo svecchiamento delle icone Windows 95. Non manca, però, anche un’importante modifica al font predefinito di sistema Segoe UI.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Windows Latest, infatti, il colosso di Redmond starebbe lavorando su miglioramenti relativi all’aspetto del font, già pubblicati anche nella versione Insider del sistema operativo attualmente disponibile per i tester. Le modifiche principali riguardano gli angoli arrotondati, ora molto più evidenti, ma anche l’inclusione di un “asse ottico” per far sì che i caratteri si ridimensionino in varie forme in maniera automatica, così da migliorare la lettura.

Come potete vedere dall’immagine in calce all’articolo, infatti, dalla dimensione default di 9 pt. Segoe UI si adatterà dinamicamente ad applicazioni aperte e dispositivi, includendo anche caratteri più piccoli rispetto ai 9 pt. e uno stile dai contorni migliorati nel caso di taglie più grandi.

Tutto ciò sarà visibile in pressoché qualsiasi programma di sistema: Impostazioni, Pannello di controllo, Esplora file, Task Manager, la lista potrebbe continuare all’infinito ma è già sufficientemente chiaro come questa piccola modifica cambierà effettivamente l’intera esperienza d’uso su Windows 10. Secondo Windows Latest questo aggiornamento minore al carattere di sistema potrebbe anche giungere gradualmente prima dell’update Sun Valley, ma pè molto più probabile che si tratti di un lancio definitivo solo con la versione 21H2.

Altra novità in arrivo con il grande update autunnale riguarderà la gestione dei driver e una serie di migliorie importanti.