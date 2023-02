Windows 10 al capolinea: su tutti i PC compare una 'pubblicità' di Windows 11

Dopo lo stop alle vendite delle licenze digitali Microsoft per Windows 10, lo "storico" sistema operativo di Redmond sembra essere ormai avviato sul viale del tramonto. A confermare l'intenzione di Microsoft di "pensionare" Windows 10 è oggi un enorme banner pubblicitario comparso sui desktop degli utenti che ancora usano il "vecchio" OS.

Come spiega Windows Latest, già da qualche giorno gli utenti con un PC Windows 10 hanno iniziato a vedere sul proprio desktop un'ingombrante pubblicità dell'aggiornamento a Windows 11, che "ricorda" a tutti che l'aggiornamento è immediatamente disponibile e, soprattutto, è gratuito su tutte le macchine che possiedono una licenza genuina di Windows 10.

La notifica ha iniziato a comparire agli utenti dopo l'ultimo aggiornamento di Windows 10, rilasciato in occasione del Patch Tuesday di gennaio, ed è arrivato sui PC che hanno come sistema operativo sia Windows 10 21H2 che Windows 10 22H2. Sempre Windows Latest, comunque, riporta che il banner sarebbe stato implementato da Microsoft con un aggiornamento lato server, dal momento che anche alcuni PC non aggiornati con le ultime patch di sicurezza hanno iniziato a vederlo comparire. Tuttavia, pare la frequenza delle apparizioni di quest'ultimo sui PC più aggiornati sia molto maggiore rispetto ai PC rimasti ad una versione arretrata dell'OS.

Microsoft, inoltre, sottolinea che l'aggiornamento sarà rapido e indolore per tutti i possessori di una macchina Windows 10 che decideranno di passare a Windows 11: la compagnia, infatti, ha promesso che i dati di aggiornamento verranno scaricati in background, mentre l'utente potrà tranquillamente continuare ad utilizzare il PC durante il download e l'installazione dei nuovi contenuti.

Inoltre, dal banner potrete decidere di installare immediatamente Windows 11 o di programmarlo per un secondo momento, oppure ancora di rimanere su Windows 10 senza effettuare l'update. In quest'ultimo caso, però, non è detto che la "pubblicità" di Microsoft non si ripresenti ad un futuro avvio del PC.