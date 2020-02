Windows 10 ce l'ha fatta: raggiunto un miliardo di PC, con due anni di ritardo

Seppur con due anni di ritardo rispetto alle stime iniziali, Microsoft ha annunciato che il proprio sistema operativo Windows 10 ha superato il miliardo di macchine su cui è installato. Tale dato rende lo rende l'OS desktop più utilizzato al mondo, di molto distanziato da macOS e Linux.

Negli ultimi mesi le installazioni hanno riportato un aumento esponenziale, basti pensare che lo scorso settembre la società di Redmond ha annunciato di aver raggiunto 900 milioni di utenti a livello mondiale. In cinque mesi ce l'ha fatta ed ha tagliato il tanto agognato traguardo.

L'annuncio è arrivato direttamente sul sito italiano di Windows 10, su cui Microsoft ha voluto inviare agli utenti "un miliardo di ringraziamenti".

I più attenti ricorderanno che nel 2015, quando Ten fu lanciato, l'allora CEO rivelò che il piano della società era di portare il sistema operativo su un miliardo di macchine "entro 2-3 anni". Tuttavia, nonostante l'importante riscontro ottenuto e le recensioni positive, l'adozione non è stata veloce come sperato e nel 2017 Microsoft fu costretta a rivedere le stime in quanto le installazioni erano "solo" 500 milioni.

Windows 10 può fare affidamento su un'ampia gamma di macchine compatibili: oltre ai PC infatti troviamo anche i tablet come il Surface, ma anche le console di gioco Xbox One.

Di recente Microsoft ha dato il via alle installazioni automatiche del Windows 10 November 2019 Update.