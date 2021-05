Windows 10, come aggiornare durante il Patch Tuesday? Ecco come funziona

Windows 10 è un sistema operativo particolarmente diffuso per quel che riguarda il mondo PC. Per questo motivo, ogni aggiornamento è atteso con interesse da molti utenti. Nonostante questo, non tutti sono a conoscenza dell'esistenza del Patch Tuesday. Spieghiamo dunque di cosa si tratta e vediamo come restare al passo con gli update.

Ebbene, il Patch Tuesday è il nome che Microsoft utilizza per fare riferimento al secondo martedì di ogni mese. L'azienda di Redmond ha infatti deciso di "dedicare" questa giornata al rilascio dei suoi update di sicurezza.

Per farvi un esempio concreto, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, il Patch Tuesday relativo a oggi 11 maggio 2021 porta con sé KB5003173 per le versioni 2004 e 20H2 di Windows 10, mentre per la 1909 c'è KB5003169. In ogni caso, le novità sono ovviamente relative alla sicurezza: sono stati rilasciati dei miglioramenti in tal senso relativi a operazioni di base di Windows e driver Bluetooth, nonché a Windows OLE. Inoltre, ci sono anche vari fix. Ad esempio, per quel che riguarda la versione 1909, è stato risolto un bug che causava l'errata visualizzazione della barra di scorrimento.

Per aggiornare il vostro PC, potete semplicemente verificare l'arrivo degli update nella sezione "Aggiornamento e sicurezza" delle impostazioni del computer. In alternativa, potete fare riferimento al sito ufficiale di Microsoft (basta cercare il nome dell'update, ad esempio "KB5003173").