Windows 10, come attivare la feature nascosta di protezione ransomware?

Windows 10 dispone di parecchie funzionalità. Basta semplicemente recarsi nelle impostazioni del sistema operativo per rendersi conto di quante possibilità vengono offerte dall'OS di Microsoft. Tra queste, ci sono anche delle opzioni disabilitate di default che in realtà potreste voler attivare. In particolare, fa capolino la protezione ransomware.

Infatti, stando anche a quanto riportato da PCGamer e Guru3D, l'antivirus integrato Windows Defender, che tra l'altro ultimamente sta ottenendo vari riconoscimenti importanti, dispone proprio di questa funzionalità, che però di base non è attivata. Ci ha pensato Forbes a portare "a galla" l'esistenza dell'opzione relativa alla protezione ransomware, dato che finora risultava sconosciuta a parecchi utenti.

Il motivo è semplice: si tratta di una feature "nascosta". Accedervi in realtà non è complicato: bisogna digitare "ransomware" nella barra di ricerca presente a fianco del pulsante Start di Windows 10, nonché premere sulla voce "Protezione ransomware". Da qui è poi possibile abilitare l'opzione "Accesso alle cartelle controllato".

Tuttavia, ad alcuni utenti compare un messaggio che indica che la "pagina non è disponibile" perché "l'amministratore IT ha limitato l'accesso ad alcune aree dell'app" (in questo caso, a "interferire" è probabilmente l'antivirus di terze parti che avete installato sul PC oppure una personalizzazione del produttore). Insomma, se disponete di un altro antivirus potreste avere già tutto configurato. Tuttavia, se siete soliti usare Windows Defender, ora sapete come proteggervi ulteriormente.