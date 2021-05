Windows 10, come aumentare la RAM gratis senza acquistare banchi

Su PC è possibile aumentare la RAM in modo gratuito senza acquistare banchi. Quest'affermazione probabilmente "colpirà" qualcuno, ma tranquilli: si tratta di un metodo ben conosciuto dagli utenti più "smanettoni". Lo chiariamo subito: effettuare quest'operazione non farà "miracoli", ma potrebbe tornare utile in determinati contesti.

Partiamo da un presupposto: il metodo trattato in questo articolo va ad agire sulle dimensioni del file di paging. Senza entrare troppo in tecnicismi, vi basti sapere che si tratta di una parte dello storage che viene utilizzata dal sistema operativo per andare "in soccorso" della RAM quando quest'ultima è "satura".

Nel corso degli anni, gli utenti, per semplicità, hanno fatto riferimento a questo metodo affermando che è possibile "aumentare la RAM in modo virtuale". D'altronde, non tutti conoscono l'esistenza del file di paging e dunque non è un male descrivere in questo modo il "meccanismo", così da far comprendere a tutti di cosa si tratta. In ogni caso, chiaramente non è esattamente corretto dire che si sta incrementando la RAM.

Risulta dunque importante fare chiarezza: il file di paging non può sostituire i banchi fisici. Inoltre, questo metodo non è in grado di stravolgere la vostra esperienza gaming. Fatta questa dovuta premessa, entriamo "nel vivo" e scopriamo a cosa serve e come modificare le dimensioni del file di paging, operazione che potrebbe risultare interessante per determinati utenti.

Ebbene, come accennato in precedenza, il file di paging torna utile in contesti in cui la RAM scarseggia. In genere, questo "meccanismo" può "fare il suo" quando si dispone, ad esempio, di 2GB o 4GB di RAM (alcune persone ritengono che già con 8GB di RAM a disposizione abbia senso fino a un certo punto sfruttare questa possibilità). In ogni caso, si fa riferimento principalmente a PC con poca RAM. Pensiamo, ad esempio, a un computer economico o datato.

In questo contesto, il file di paging "aiuta" la RAM quando quest'ultima è "in difficoltà", ad esempio in seguito all'apertura di molte pagine di Google Chrome o, se vogliamo, anche per quel che riguarda determinati videogiochi non esattamente ben ottimizzati (o in alcune particolari configurazioni dedicate al mining).

In ogni caso, solitamente i contesti in cui questo metodo torna più utile sono l'editing di video e immagini. Infatti, quando si fa riferimento all'assenza di memoria virtuale per quel che riguarda queste operazioni, in genere gli utenti provano a migliorare le performance tramite il file di paging.

Di default, il file di paging è gestito in automatico da Windows 10. Questo significa che l'OS, già di suo, sfrutta questo sistema per ottimizzare le prestazioni. Tuttavia, nel caso le performance non siano ottimali, è possibile "metterci le mani" in modo semplice.

Basta infatti recarsi nelle impostazioni dell'OS, premere sul riquadro "Sistema", fare clic sulla voce "Informazioni del sistema" e premere poi sul collegamento "Informazioni di sistema". Si aprirà, dunque, il caro "vecchio" Pannello di controllo.

Da qui bisogna premere sull'opzione "Impostazioni di sistema avanzate", presente sulla sinistra, facendo poi clic sul pulsante "Impostazioni", che si trova all'interno del riquadro "Prestazioni". Dopodiché, risulta necessario spostarsi nella scheda "Avanzate", premendo sul pulsante "Cambia" disponibile in basso.

A questo punto, è necessario togliere la spunta dall'opzione "Gestisci automaticamente dimensioni di file di paging per tutte le unità". Una volta fatto questo, nella sezione "Dimensione personalizzate", bisogna inserire dimensioni iniziali e dimensioni massime in MB (ovviamente fate i vostri calcoli). Basta poi premere sul pulsante "Imposta", fare clic su "OK" e dare un riavvio per applicare le modifiche.

Chiaramente non vedrete alcun cambiamento nelle indicazioni relative alla RAM nel Pannello di controllo, in quanto non si sta incrementando fisicamente quest'ultima. Per intenderci, lo stesso Windows 10 spiega che "un file di paging è uno spazio del disco fisso utilizzato dal sistema operativo come se fosse RAM".



Per il resto, se volete approfondire l'argomento pagefile, potete fare riferimento al nostro speciale dedicato. Ricordiamo inoltre che su queste pagine potete trovare molte altre guide che potrebbero fare al caso vostro, presenti nella scheda dedicata a Windows 10.