Windows 10, come disattivare gli aggiornamenti automatici?

Dopo aver scoperto come aggiornare Windows 10 alla versione 20H2, torniamo sul tema degli aggiornamenti per cercare di comprendere come utilizzare al meglio Windows Update e, in particolare, come disattivare gli aggiornamenti automatici.

Sono molteplici i motivi per cui un utente possa ritenere opportuno effettuare una scelta di questo tipo, ma per fortuna si tratta di un'operazione estremamente semplice, temporanea e reversibile.

Per disabilitare la ricerca automatica degli aggiornamenti di Windows infatti, dovremo recarci nelle Impostazioni di sistema, alla voce Aggiornamento e Sicurezza.

In questa sezione sarà possibile effettuare il controllo degli aggiornamenti manuali oltre all'installazione degli aggiornamenti già scaricati o ancora il riavvio del sistema per procedere all'installazione. Fra le varie opzioni di questo sottomenu, troveremo anche la voce Sospendi aggiornamenti per 7 giorni. Qualora questa fosse la nostra esigenza, potremo procedere direttamente da questa sezione.

Se invece desideriamo procrastinare per un periodo di tempo più elevato, dovremo recarci nelle Opzioni avanzate dove, alla voce Sospendi aggiornamenti, avremo la possibilità di scegliere una data specifica per la ripresa degli aggiornamenti automatici.

Il periodo massimo concesso dal sistema per la pausa è di 35 giorni, dopo il quale sarà possibile riattivare l'opzione manualmente oppure tornare all'esecuzione automatica della ricerca.

Se invece desiderate disinstallare un aggiornamento di sistema, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida.