Windows 10, come funziona Sandbox: lo spazio per evitare problemi al PC

Windows 10 è spesso al centro di problemi di varia natura, specialmente quando si cerca di "smanettare" con le funzionalità del sistema operativo. Per questo motivo, non sono in pochi coloro che cercano un ambiente sicuro, in grado di mettere il PC al riparo da eventuali "grattacapi".

Ebbene, una "modalità" poco conosciuta offerta da Windows 10 che può tornare utile in questo contesto è Sandbox. In parole povere, come spiegato dalla stessa Microsoft sul suo sito Web ufficiale, si tratta di un ambiente slegato da quello di cui fa uso solitamente l'utente. In parole povere, c'è la possibilità di avviare una "sessione temporanea" ed eseguire tutti i test del caso, senza "mettere nei guai" il proprio computer.

Per intenderci, una volta chiusa, la sessione perde tutti i suoi contenuti, dai file scaricati ai software installati. Essenzialmente si sta dunque utilizzando "un Windows 10 all'interno di Windows 10". Si tratta insomma di un ambiente desktop leggero in cui eseguire le applicazioni in isolamento. Capite bene che questa "modalità" può potenzialmente risultare molto utile in determinati contesti.

Tra l'altro, Sandbox è implementata direttamente all'interno di Windows 10. Per abilitarla, basta infatti digitare "Attiva o disattiva funzionalità di Windows" all'interno della barra di ricerca presente vicino al pulsante Start, premere sull'apposito riquadro, spuntare la voce "Sandbox di Windows" e fare clic sul tasto "OK".

Nel caso non sia possibile spuntare l'opzione, probabilmente il motivo è da ricercarsi nel fatto che il supporto della virtualizzazione è disabilitato nel firmware. In tal caso, consigliamo di dare un'occhiata al link presente in fonte e cercare di abilitare le funzionalità di virtualizzazione dal BIOS.

In ogni caso, abbiamo semplicemente illustrato in modo rapido e semplice questa possibilità, cercando di renderla il più comprensibile possibile anche agli utenti meno esperti. Tuttavia, se siete interessati, il portale ufficiale di Microsoft dispone di un'ottima documentazione.