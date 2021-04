Windows 10, ecco come migliorare un elemento dell'interfaccia dell'OS

Windows 10 è ormai in circolazione da un po' di tempo, considerando che la sua prima pubblicazione risale a luglio 2015. Non sorprende dunque il fatto che, nonostante i continui aggiornamenti, all'interno dell'OS ci sia qualche elemento grafico che risulta "datato". Tuttavia, il lavoro della community a volte può aiutare.

Ad esempio, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, qualcuno ha realizzato un'applicazione che consente di sostituire l'interfaccia relativa al menu di gestione dell'audio. Per intenderci, si tratta della "finestra" che compare a schermo, in alto a sinistra, quando si alza il volume direttamente dalle cuffie Bluetooth. Ebbene, quest'ultima dispone, secondo alcuni utenti, di dimensioni troppo elevate, tanto che il menu va di fatto a "coprire" una parte importante del video in riproduzione, soprattutto se si sta guardando quest'ultimo a tutto schermo.

Per questo motivo, lo sviluppatore Sam G ha pubblicato sul Microsoft Store, in versione preliminare, l'applicazione gratuita ModernFlyouts (qui la pagina GitHub). Come si evince dal nome, quest'ultima consente di "mettere le mani" sulla finestra di gestione dell'audio di Windows 10. Il software dispone di parecchie possibilità in termini di personalizzazione, quindi l'utente può cambiare questo "elemento" del sistema operativo nel modo che più lo aggrada.

L'interfaccia si può sia estendere che ridurre, nonché spostare. Non manca inoltre la possibilità di scegliere per quanto tempo far rimanere la finestra a schermo, così come è presente l'opzione per impostare l'opacità. Insomma, finalmente potete "sistemare" una volta per tutta quest'interfaccia, che Microsoft ha lasciato invariata da Windows 8.