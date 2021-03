Windows 10, come avere le nuove icone Fluent sin da ora senza Insider

Giusto qualche giorno fa sono arrivate le nuove icone Fluent di Windows 10 per gli utenti Insider (il rollout sembra essere partito dal canale Dev). Queste ultime rappresentano un cambio sostanziale in termini di design, tanto che non sono in pochi coloro che vogliono averle subito.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, un gruppo di appassionati ha estratto le succitate icone dalla build destinata agli Insider e le ha rese disponibili al download mediante il portale MSFTNext. Una volta raggiunto quest'ultimo e scaricato il relativo file .zip (basta premere sul collegamento "Download Icons in ZIP file"), potete estrarne il contenuto e avrete a disposizione i file legati alla novità di questi giorni (all'interno delle cartelle "imageres" e "shell32").

Per applicare le icone e "vederle in azione" senza effettuare troppi cambiamenti, bisogna innanzitutto aprire "Esplora file" e trascinare sul desktop le icone "Desktop", "Download", "Documenti" e "Immagini", giusto per citarne alcune di quelle coinvolte, in modo da creare dei collegamenti. Dopodiché, basta premere con il pulsante destro del mouse sulle varie cartelle, selezionare l'opzione "Proprietà", spostarsi nella scheda "Collegamento" e premere sul pulsante "Cambia icona". Da qui sarà poi possibile sfogliare i file presenti sul proprio PC, selezionando le giuste icone.

Perfetto, adesso potete personalizzare il vostro sistema operativo con le nuove icone Fluent, anche senza fare parte del programma Insider.