Windows 10, come risolvere PrintNightmare? Non basta l'update, ecco la procedura

La vulnerabilità PrintNightmare sta causando parecchi "grattacapi" agli utenti di Windows 10 (e non solo). Dopo i "fix" trovati da fonti terze, Microsoft ha rilasciato una procedura ufficiale che spiega come difendersi da PrintNightmare.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech, per difendersi dalla vulnerabilità CVE-2021-34527 non basta semplicemente installare l'aggiornamento rilasciato dalla società di Redmond. Infatti, risulta anche necessario passare per una procedura manuale, in modo da proteggere al meglio il proprio PC.

Più precisamente, bisogna "mettere mano" al Registro di sistema, verificando che tutte le opzioni del caso siano configurate correttamente. Per effettuare quest'operazione, basta aprire il programma "Editor del Registro di sistema" (potete trovarlo effettuando una ricerca tramite l'apposita barra presente in basso a sinistra su Windows 10), recarsi nel percorso "HKEY_LOCAL_MACHINE", poi "SOFTWARE", poi "Policies", poi "Microsoft", poi "Windows NT", poi "Printers" e infine "PointAndPrint" e verificare che sia "NoWarningNoElevationOnInstall" che "UpdatePromptSettings" siano impostati su 0 (DWORD) o al massimo non impostati (default). Se avete dubbi in merito, potete consultare il sito ufficiale di Microsoft.

Per il resto, se volete approfondire la questione PrintNightmare, potrebbe interessarvi dare un'occhiata all'analisi effettuata dagli esperti di sicurezza di Kaspersky. In ogni caso, per farvi un "riassunto", si tratta di una vulnerabilità non di poco conto, in quanto è potenzialmente in grado di far ottenere ai malintenzionati privilegi di accesso che possono essere sfruttati per eseguire attività malevole.