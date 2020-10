Windows 10, la community ridisegna l'OS: 'ecco come lo vorremmo'

Non è un mistero il fatto che il design di Windows 10 non vada a genio esattamente a tutti. Infatti, nel corso degli ultimi anni abbiamo visto diversi concept che "suggeriscono" a Microsoft di prendere una strada diversa. Ebbene, recentemente è stato pubblicato un altro design meritevole di attenzione, di cui vi parliamo in data odierna.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, qualche giorno fa l'attiva community di appassionati di Windows 10 si è riunita su Reddit per discutere in merito a un nuovo concept pubblicato dall'utente Jacó Martins, che ha pensato di ridisegnare a modo suo l'interfaccia dell'OS.

Il risultato finale è particolarmente gradevole alla vista, come potete vedere nelle immagini in allegato alla notizia, e molte persone sono rimaste sorprese dal concept proposto da Martins. Il design realizzato dall'utente appare molto "pulito" e con delle app riviste in ottica Fluent Design.

Sicuramente il concept proposto da Martins racchiude delle idee interessanti e alcuni utenti sperano che Microsoft adotti uno stile simile in futuro, anche se per il momento stiamo parlando solamente di alcune idee pubblicate online da un utente, per quanto si tratti di un lavoro ben realizzato.

