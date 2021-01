Windows 10, comparsa in anteprima nuova feature per la gestione dell'archiviazione

Nelle ultime build di anteprima di Windows 10 rilasciate a gennaio 2021 è apparsa una delle funzionalità tanto rumoreggiate per l’arrivo con l’aggiornamento 21H2 atteso per settembre-ottobre: si tratta della gestione migliorata dello spazio di archiviazione, ma vediamo nel dettaglio come funziona e perché sarà particolarmente utile.

Come spiegato anche dai colleghi di Windows Latest, questa feature in realtà da lungo tempo si trovava nel pannello di controllo, ma ora Microsoft sta lavorando per spostare sempre più pagine direttamente nella app Impostazioni così da facilitare l’esperienza d’uso anche agli utenti meno esperti.

Nel tentativo di modernizzare l’intero sistema operativo, il colosso di Redmond non solo ha cambiato dunque l’interfaccia – che riceverà comunque un grande miglioramento nel design in futuro – ma aggiunto la feature Spazi di archiviazione nel percorso Impostazioni > Sistema > Archiviazione > Gestisci spazi di archiviazione.

Ma come funziona? Una volta cliccato sul collegamento, Spazi di archiviazione permetterà di creare, aggiungere, rimuovere, ottimizzare e gestire le suddivisioni degli HDD e SSD montati nel proprio computer, portatile o desktop che sia. Anche tramite l’assistente vocale di Windows sarà possibile navigare velocemente tra pagine diverse e impartire istruzioni per lavorare sulla gestione dello spazio disponibile. Come potete vedere in calce all’articolo, l’interfaccia mostrerà un semplice prompt per cambiare il nome del disco in questione, scegliere quanta memoria dedicargli e altro ancora.

Va precisato, comunque, che il famoso e tradizionale pannello di controllo non verrà rimosso, semplicemente alcune pagine più utili verranno spostate e sostituite da alternative moderne così da unificare l’esperienza d’uso e renderla molto più semplice, come detto sopra, ai meno “smanettoni”. Trattandosi di build di anteprima ancora in fase di test, tutte queste funzionalità potrebbero comunque essere ancora soggette a cambiamenti.

Intanto il colosso di Redmond sta lavorando anche su Windows 10X, il nuovo sistema operativo modulare dedicato a computer portatili di fascia bassa simili ai Chromebook.