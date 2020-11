Windows 10, il vostro computer si blocca a caso? Microsoft ha la soluzione per voi

Dopo aver confermato alcuni fastidiosi bug su Windows 10 causati dall’ultimo grande aggiornamento di ottobre 2020, Microsoft ha riconosciuto un altro grave problema del sistema operativo che lo porta a bloccarsi in momenti casuali, costringendo l’utente a effettuare un hard reset per tornare a usare il computer.

A segnalare questo bug sono stati diversi utenti tramite il forum ufficiale della Microsoft Community, ma anche altre persone via r/Windows10 su Reddit: qualcuno si è lamentato semplicemente di “freeze” casuali, altri invece hanno parlato di problemi molto più specifici alle performance grafiche del computer. In entrambi i casi l’azienda ha risposto confermando l’esistenza di questo problema e chiedendo di attendere l’aggiornamento facoltativo dedicato, che non ha tardato ad arrivare.

La patch in questione si chiama KB4580364 e risolve proprio questi blocchi del sistema operativo Windows 10 o mancate risposte: secondo il colosso di Redmond il problema consisteva in un deadlock nel driver TCP/IP, ovvero una situazione in cui vari processi si bloccano a vicenda nell’attesa che uno esegua un’azione che serve all’altro e viceversa. Ripetiamo che, se non avete questi problemi con il vostro PC, non è necessario installare questo aggiornamento poiché non contiene altre novità; inoltre, le correzioni contenute in questo update verranno incluse anche nel Patch Tuesday del mese di novembre, aggiornamento che invece è obbligatorio.

Ricordiamo infine che Intel ha rilasciato gli ultimi driver per Windows 10: denominato DCH 27.20.100.8935, è ora disponibile per il download e risolve diversi bug – come i problemi con lo streaming di video su YouTube e altre piattaforme - oltre che migliorare le performance del computer.