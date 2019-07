Windows 10 consentirà di effettuare il ripristino dei PC tramite cloud?

Attualmente, se si riscontrano problemi con l'installazione di Windows 10 e si deve riportare il PC alle impostazioni di fabbrica, è necessario rivolgersi all'app Impostazioni integrata, o alla partizione di ripristino. A quanto pare però Microsoft intende cambiare l'approccio.

Secondo quanto riportato da WindowsLatest, un futuro aggiornamento per Ten potrebbe introdurre una nuova opzione per eseguire la reinstallazione del sistema operativo. Un recente leak ha svelato che Microsoft starebbe preparando una funzione di ripristino basata sul cloud, che consentirebbe agli utenti di reinstallare il sistema operativo utilizzando un'immagine di sistema archiviata sulla nuvola.

In questo modo gli utenti potranno scegliere di ripristinare i computer tramite i file presenti in locale oppure scaricando quelli sul cloud. Se viene selezionata quest'ultima opzione, il sistema operativo si connetterà ad internet e tenterà di scaricare una nuova copia dal cloud, che verrà utilizzata durante il processo di installazione del sistema operativo.

La funzionalità non è totalmente nuova in quanto Surface Hub già consente agli utenti di eseguire il ripristino via web.

Al momento non è noto se e quando vedrà la luce la novità per gli utenti "classici", ma dal momento che è già trapelata sulle principali testate del settore, non è da escludere un'integrazione nel prossimo major update.

Microsoft attualmente sta lavorando su alcune correzioni al May 2019 Update.