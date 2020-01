Windows 10 consentirà lo streaming musicale degli smartphone via Bluetooth

Secondo quanto riportato da vari siti, Microsoft sarebbe al lavoro per implementare in un prossimo aggiornamento per Windows 10 la possibilità di riprodurre musica sullo smartphone ed ascoltarla sugli altoparlanti dei PC tramite Bluetooth. La feature in passato era presente anche in Windows 7, e non richiedeva alcuna app di terze parti.

Su Seven e versioni precedenti, infatti, bastava fare click con il pulsante destro del mouse sull'icona Bluetooth presente nella barra di sistema e selezionare l'opzione "Aggiungi dispositivo". In questo modo si dava il via alla ricerca dello smartphone da cui si voleva effettuare lo streaming.

La procedura portava all'installazione di tutti i driver necessari per completare il procedimento, che consentivano agli utenti di accedere alla memoria interna del telefono, inviare file e riprodurre musica. Su Ten è possibile sfogliare la memoria dello smartphone, ed inviare e ricevere file, ma non è possibile effettuare la riproduzione musicale.

Windows 7 consentiva di usare i PC a mo di altoparlanti grazie al supporto sink A2DP, che secondo un documento di supporto Intel è stato rimosso.

Le indicazioni dell'imminente ritorno della funzione sono stati scovati nel codice della Preview Build di Windows 10, in cui si fanno riferimenti all'A2DP.

Microsoft ancora non ha confermato quando la feature sarà disponibile, ma si tratta senza dubbio di un'ottima notizia.