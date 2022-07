Windows 10 continua a dominare il mercato: Windows 11 raggiunge 23% utenti

Mentre Windows 8.1 si volge a fine corsa con la conferma della fine del supporto a partire da gennaio 2023, le analisi di mercato recenti da parte di AdDupplex ci svelano l'attuale spartizione della quota di mercato di Windows: a dominare resta Windows 10, ma attenzione alla notevole crescita di Windows 11.

Secondo quanto riportato dai detti ricercatori, e come potete vedere dal grafico in calce alla notizia, finalmente Windows 11 sta iniziando a guadagnare terreno: a oggi Windows 10 continua a dominare tra i vari sistemi operativi di casa Microsoft con il 70% della quota di mercato, spartita in particolare tra le versioni 21H1 e 21H2 che contano rispettivamente sul 23,9% e sul 38,2% dei PC. Windows 11 segue quindi con il 23,9% (considerata anche la versione Insider), mentre la percentuale restante è spartita tra versioni più datate di Windows 10 e edizioni precedenti del sistema operativo.

Due cose sono evidenti: innanzitutto, Windows 11 sta lentamente convincendo gli utenti della sua validità a nove mesi dal lancio. Tuttavia, e veniamo al secondo dettaglio, molti utenti sembrano costretti a rimanere alle versioni più datate dell’OS di Redmond a causa dei requisiti minimi fissati per l’ultima iterazione. Ad ogni modo, ricordiamo che Windows 10 resterà supportato fino al 2025 nella speranza che gli utenti interessati agiscano per ottenere un PC compatibile.

