Windows 10, continua la saga dei problemi con le stampanti: ripubblicato l'aggiornamento

Nel corso del fine settimana abbiamo parlato dei problemi con l'aggiornamento KB5001649 di Windows 10, dopo le segnalazioni degli utenti che non riuscivano ad installarlo. Microsoft a quanto pare è immediatamente corsa ai ripari ed ha ripubblicato il pacchetto in questione.

Secondo quanto riportato da BetaNews, infatti, il colosso di Redmond avrebbe silenziosamente sospeso la distribuzione dell'aggiornamento in seguito alle segnalazioni degli errori riportati dagli utenti in fase d'installazione. I forum e social sono stati presi d'assalto da persone che si sono ritrovati di fronte all'errore "non è stato possibile installare questo aggiornamento, ma puoi riprovare (0x80070541)".

La società americana, senza rilasciare alcun tipo di dichiarazione, ha messo in pausa la distribuzione tramite Windows Update salvo poi ripristinarla qualche ora dopo. Non è chiaro cosa abbia causato il problema, ma Microsoft ha comunque riconosciuto che molte persone stanno riportando disservizi con le stampanti: "stiamo lavorando per risolvere i problemi che alcuni clienti potrebbero riscontrare durante la stampa da alcune app" ha affermato un portavoce.

Il tutto è iniziato con un bugfix per Windows 10, rilasciato ad inizio del mese: sempre più persone a seguito dell'installazione hanno lamentato l'interruzione completa delle stampanti con BSOD e crash del sistema operativo. Ad essere interessate sarebbero principalmente alcune marche.