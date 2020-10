Windows 10, il copia e incolla riceverà un aggiornamento molto utile

La funzione copia e incolla forse è una delle più utili, se non la più utile, presenti su Windows 10; Microsoft ci tiene talmente tanto che con il prossimo ultraleggero October 2020 Update la aggiornerà aggiungendo una funzionalità molto particolare chiamata “Cloud Clipboard”: ecco come funzionerà.

Accessibile premendo i tasti Windows + V, Cloud Clipboard offre una cronologia del testo e delle immagini copiate in precedenza. Inoltre, consente di “pinnare” (ovvero di salvare in cima alla lista) i contenuti utilizzati di frequente e di sincronizzarli sui dispositivi Windows. Tutte le stringhe di testo, le immagini e le parti di codice HTML copiati nella cronologia della Cloud Clipboard verranno poi condivisi tra tutti i dispositivi con il sistema operativo Windows installato e l’accesso al medesimo account Microsoft già effettuato.

Il grande vantaggio sarà ovviamente poter copiare URL o qualsiasi testo dal telefono a Microsoft Edge, Google Chrome o altri browser sul PC in pochissimo tempo. Questa esperienza arriverà anche nella tastiera SwiftKey disponibile per smartphone e tablet Android, dove è già in fase di test l’opzione “Sincronizza la cronologia degli appunti nel cloud”. La feature in realtà era in lavorazione sin dal 2018, ma lo sviluppo è stato sospeso nel corso del 2019; soltanto di recente il colosso di Redmond ha deciso di riprendere a lavorarci sopra.

Altra novità sarà la semplificazione del processo di installazione di Windows 10 chiedendo all'utente a cosa servirà esattamente il sistema operativo tra Gaming, Famiglia, Creatività, Didattica, Entertainment e Business.