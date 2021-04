Windows 10, a cosa servono i processi in background del PC?

Windows 10 è un sistema operativo pieno zeppo di funzionalità. Per questo motivo, "dietro le quinte" operano miriadi di processi in background, che spesso rimangono sempre attivi. La curiosità sull'argomento è tanta: d'altronde, chi non si è mai chiesto a cosa servono quei servizi dai nomi improbabili? Facciamo dunque chiarezza una volta per tutte.

Ebbene, gli utenti più attenti avranno sicuramente notato che, premendo la classica combinazione di tasti Ctrl + Alt + Canc e selezionando "Gestione attività", è possibile dare un'occhiata ai processi attivi per quel che riguarda il proprio PC. All'interno di questa schermata, oltre alle attività relative ai programmi installati, compaiono spesso processi poco conosciuti, che effettivamente a volte non sono accompagnati da una descrizione esaustiva in merito a cosa fanno.

Abbiamo dunque deciso di raccogliere alcuni dei principali processi che in genere gli utenti "scovano" in questo modo, così da fugarvi ogni dubbio in merito. Di seguito potete trovare tutti i dettagli del caso.

A cosa servono i processi in background di Windows 10

Host esperienza shell di Windows - gestisce le applicazioni, sia quelle preinstallate che quelle scaricate, nonché i principali elementi dell'interfaccia grafica, ad esempio la modalità di visualizzazione della barra delle applicazioni;

- gestisce le applicazioni, sia quelle preinstallate che quelle scaricate, nonché i principali elementi dell'interfaccia grafica, ad esempio la modalità di visualizzazione della barra delle applicazioni; Caricatore CTF - fa parte di Office, resta attivo anche quando i programmi della suite sono stati chiusi e gestisce l'input immesso dall'utente;

- fa parte di Office, resta attivo anche quando i programmi della suite sono stati chiusi e gestisce l'input immesso dall'utente; Host servizio: Servizio Criteri di diagnostica - serve per effettuare la diagnostica, ad esempio relativamente a una scheda di rete;

- serve per effettuare la diagnostica, ad esempio relativamente a una scheda di rete; Host servizio: RPC - Remote Procedure Call, ovvero chiamata di procedura remota. Se volete approfondire la questione, trovate maggiori dettagli qui;

- Remote Procedure Call, ovvero chiamata di procedura remota. Se volete approfondire la questione, trovate maggiori dettagli qui; Runtime Broker - gestisce i permessi delle applicazioni presenti all'interno del sistema.

Per il resto, chiaramente quelli elencati sono solamente alcuni dei processi generalmente attivi in background su Windows 10. Per ovvi motivi, non approfondiremo in questa sede ogni singola attività che potrebbe comparire nella scheda "Gestione attività" del vostro PC, ma adesso conoscete le principali.

In ogni caso, se avete un dubbio in merito a uno specifico processo, ad esempio "Host servizio - Agenti criteri IPsec", basta semplicemente fare clic destro su di esso e premere sull'opzione "Cerca online". In questo modo, sarà il sistema stesso a "configurare" le giuste keyword per farvi trovare tutte le informazioni del caso sul processo.