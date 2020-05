Windows 10, cosa significa il messaggio 'Il tuo dispositivo non è pronto'?

Recentemente, diversi utenti hanno visto comparire su Windows 10 un'icona con un punto interrogativo e un messaggio che avvisa che il loro dispositivo non è pronto. Non tutti hanno capito cosa significa. Non preoccupatevi: facciamo chiarezza noi.

Stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, Microsoft ha deciso di implementare un nuovo avviso relativo al rilascio del May Update. Infatti, come vi avevamo già fatto sapere qualche giorno fa, il 27 maggio 2020 è iniziata la fase di rollout, ma non tutti gli utenti stanno ricevendo l'update allo stesso tempo.

Per questo motivo, l'azienda di Redmond notifica coloro che non possono ancora effettuare l'aggiornamento attraverso il succitato metodo. In particolare, per verificare se rientrate tra gli utenti che non possono ancora installare il May Update di Windows 10, vi basta recarvi nel percorso Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update e vedere se compare il messaggio coinvolto. Il tasto "Scopri di più" porta a una pagina di approfondimento del sito ufficiale di Microsoft.

Vi ricordiamo che le versioni aggiornabili al May Update sono quelle 1903 e 1909. Non è chiaro se Microsoft stia utilizzando questo messaggio solamente per notificare coloro che non dispongono ancora di una delle versioni citate oppure se siano coinvolti anche i dispositivi con un comparto hardware non compatibile (qui trovate i requisiti minimi).

In ogni caso, nel messaggio accompagnato dall'icona del punto di domanda si legge: "L'aggiornamento di maggio 2020 di Windows 10 è in arrivo. Questo aggiornamento viene offerto al momento per i dispositivi compatibili, ma il tuo dispositivo non è ancora pronto. Quando il tuo dispositivo sarà pronto, l'aggiornamento sarà disponibile in questa pagina".