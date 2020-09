Windows 10 va in crash sui PC Lenovo: come risolvere

Problemi sui PC Lenovo per Windows 10, dove molti utenti stanno lamentando la comparsa della Blue Screen of Death, in particolar modo sui Thinkpad. Secondo quanto riferito, il problema sarebbe da ricercare nell'incompatibilità con il software Vantage del produttore, che provoca problemi all'avvio del sistema operativo.

Le segnalazioni sono tante, ed alcuni utenti affermano anche che sarebbe impossibile utilizzare il sistema di autenticazione biometrica Windows Hello, mentre in alcuni casi la gestione dei dispositivi esterni provocherebbe delle anomalie.

A quanto pare il problema sarebbe da ricercare nell'aggiornamento KB4568831 rilasciato a fine Luglio, ma non è escluso che possa essere causato anche dal Patch Tuesday di Settembre.

Microsoft ha riconosciuto in via ufficiale il problema, ed ha proposto un fix momentaneo in attesa che le future patch possano risolvere definitivamente.

In un post pubblicato sul blog ufficiale, la casa di Redmond afferma che basta semplicemente modificare le impostazioni UEFI attraverso il menù "Sicurezza" ed il pannello "Virtualizzazione". Qui basta disabilitare "Enhanced Windows Biometric Security" ed il problema dovrebbe essere risolto. Nel caso in cui non fosse possibile portare a termine la procedura, si possono disinstallare gli aggiornamenti rilasciati negli ultimi due mesi e mettere in pausa quelli automatici.

Probabile che il fix definitivo arrivi già con l'October 2020 Update di Windows 10, per cui è stato completato lo sviluppo.